La transmission des techniques anciennes auprès des jeunes

A l’IFAPME de Wavre, Sabrina Cavaglia enseigne la restauration de tableaux, c’est une formation diplômante de chef d’entreprise en oeuvres de chevalet. On restaure des tableaux sur toile ou sur panneau. On y apprend aussi la dorure, pour les cadres par exemple.

L’intérêt pour elle est de transmettre ses connaissances et cette technicité à la postérité, à tous ceux qui sont la nouvelle génération de restaurateurs et d’apprentis. Et surtout de transmettre la déontologie du métier. "On ne peut pas s’improviser restaurateur. On doit passer à travers la pratique, et c’est une pratique décennale. Ce n’est pas quelque chose qu’on a tout de suite. C’est quelque chose qui se travaille avec la constance, la patience et la passion."

Pauline, en 1e année de restauration de peinture de chevalet : "On nous apprend à rentrer dans la toile et à comprendre le geste de l’artiste. C’est émouvant, c’est palpitant, mais c’est aussi effrayant que palpitant en fait. On est restaurateur, donc on doit respecter ce que l’artiste a fait. […] Notre but, c’est la conservation avant la restauration, donc on ne va pas entrer dans le geste de l’artiste."

Julien, élève de 1e année : "J’aime beaucoup la peinture et ça permet de découvrir plein de choses, de s’inspirer des artistes. […] Je suis étonné à chaque fois que je dois travailler sur quelque chose de différent. Ça permet aussi de voyager, à travers plein d’artistes de différents horizons. C’est tout ça qui me fait rêver dans ce métier. On voyage dans le temps aussi. C’est quand même un trésor qu’on nous donne en main. Ça a traversé tellement d’époques que nous, on paraît tout petit à côté de ça."