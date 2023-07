La transition vers une économie circulaire est au point mort, selon la Cour des comptes UE

La mobilisation de plusieurs milliards d’euros n’a eu qu’une incidence limitée sur la transition de l’Union européenne dans l’économie circulaire, estime la Cour des comptes européenne.

L’économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, réparer, rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu’ils conservent leur valeur. L’objectif est de réduire l’utilisation de matières premières ainsi que la production de déchets.

Pour favoriser la transition vers une économie circulaire, la Commission européenne a publié deux plans d’action – non contraignants – dont le dernier date de 2020 et prévoit de doubler d’ici 2030 la part de matières premières recyclées dans l’économie.

Mais entre 2015 et 2021, le taux de circularité (c’est-à-dire la quantité de ressources provenant de matières circulant en boucle) n’a pratiquement pas évolué dans l’UE. En Belgique, il est passé de 17,7% en 2015 à 20,5% en 2021. Il avait atteint 23,5% en 2019 avant de redescendre. Pourtant, la Belgique est parmi les "bons" élèves européens.