La transition vers la mobilité durable est source d'inquiétudes pour sept Belges sur dix

De façon globale, 39% de l'échantillon soutient les décisions politiques en matière de mobilité durable telles que la suppression du diesel ou l'augmentation des pistes cyclables.

Les personnes plus âgées (+ de 55 ans) et habitant en zones rurales sont celles qui portent le regard le plus critique sur la mobilité durable et ses éventuelles conséquences sur leur mode de vie.