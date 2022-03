La transition digitale, essentielle également dans le domaine logistique

Ce lundi le Marché matinal sur La Première s’intéresse à la transition digitale, devenue une nécessité pour énormément d’entreprises, même les PME. Pour cela Michel Gassée s’est rendu dans le centre logistique d’Eggo Kitchen, dans le parc d’activités Ecolys à Suarlée, près de Namur. Tous les jours, cinq camions semi-remorques s’y arrêtent pour décharger leur cargaison : meubles de cuisine, placards, électroménagers… Eggo vend 18.000 projets par an. Tout le matériel va être stocké pour une période d’un à quatre jours dans cet entrepôt d’environ 10.000 mètres carrés, avant d’être acheminé vers le client final.

"Les semi-remorques sont vraiment chargés jusqu’au plafond pour être le plus écologiques possible. Nos meubles viennent en grande partie d’Allemagne" explique Renato Bottiglieri, le responsable logistique de l’entreprise. "Notre fournisseur allemand de meubles nous fournit aussi une partie des électros, mais c’est une partie minime. Une grande partie se trouve dans l’autre côté de l’entrepôt. "Par cuisine, nous vendons à peu près 5,5 électroménagers et, en fait, aujourd’hui, le stock est vraiment rempli parce qu’on a des problèmes d’approvisionnement de nos fournisseurs. Aujourd’hui, on a à peu près 2000 électros stockés ici pour donner des alternatives aux clients, si jamais leur produit n’est pas disponible".

Ce qui est un vrai enjeu, c’est de savoir quels produits sont effectivement disponibles ou pas pour informer le client en temps réel et, le cas échéant, lui proposer une solution alternative. Mais aussi, c’est l’objectif à terme, pour informer le professionnel indépendant qui va être chargé d’installer la cuisine chez le client. Maximilien Maus de Rolley a été engagé chez Eggo Kitchen il y a deux ans pour piloter la transformation digitale : "On veut vraiment que ces indépendants, lorsqu’ils sont chez le client, puissent accéder en temps réel à toute l’information liée au projet du client et puissent, par exemple, demander automatiquement une recommande en cas d’éléments manquants ou cassés lors, par exemple, du déchargement ou à cause de la crise logistique des électroménagers actuelle", précise-t-il.

Un des problèmes majeurs rencontrés aujourd’hui, par cette firme ou ses concurrents, c’est de savoir en temps réel quand le matériel sera disponible : "C’est un peu le problème lié au fait d’avoir différentes applications et différentes vues du stock dans différents départements. Si demain, en magasin, un collaborateur pense que le four est arrivé alors que pratiquement, à la logistique, on se rend compte que ce n’est pas le cas, il faut que l’information soit connue de tous, qu’on puisse la communiquer au client, mais surtout y apporter une réponse avant l’installation le jour J chez le client, poursuit Maximilien Maus de Rolley. "Maintenant, on est capable de suivre en temps réel l’évolution des ventes dans nos différents magasins, ce qui permet vraiment un reporting en cours de journée et plus de manière hebdomadaire, comme c’était effectué. On est capable de faire du reporting, par exemple par vendeur, par magasin, de comparer les tendances et les forecasts par rapport aux années précédentes".

La transition digitale est une problématique qui concerne toute l’entreprise. Et à ce titre, il faut que la démarche soit totalement portée par le patron et son comité de direction.