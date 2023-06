La transition alimentaire au cœur du 3e festival Nourrir Bruxelles, du 12 au 18 juin

"Nourrir Bruxelles", le festival bruxellois de la transition alimentaire, écologique et sociale, se tiendra pour la troisième fois du 12 au 18 juin. L'événement fédère des dizaines de partenaires associatifs, culturels, universitaires, politiques et citoyens engagés pour les générations futures.

"En 2023, le festival veut renforcer ses liens avec les acteurs du secteur social et de la santé. Les crises successives, sanitaires et énergétiques, ont plus que jamais démontré la fragilité de nos systèmes agricoles industrialisés et mondialisés. Elle s'est traduite par une augmentation du prix des denrées alimentaires, aggravant l'accès à une alimentation saine et durable pour tous", ont rappelé les organisateurs à l'origine d'une trentaine d'événements "Nourrir l'humanité".

Nourrir Bruxelles se traduit par une semaine de rencontres, débats, ateliers, conférences, visites, soirées, marchés en lien avec la transition alimentaire, écologique et sociale aux quatre coins de la région bruxelloise. "Des activités qui rappellent l'urgence de poser les bases de nouveaux systèmes alimentaires plus inclusifs, durables et solidaires afin d'encourager nos dirigeants à mettre en place des politiques publiques à la hauteur de ces enjeux".

La soirée d'ouverture en collaboration avec le Festival Alimenterre se déroulera ce lundi 12/06 au Labokube avec la projection du film Z.U.T - Zone Urgente à Transformer, suivie d'un débat. La soirée de clôture aura lieu le 18/06 à l'espace CBO de Jette avec un débat sur la Sécurité Sociale de l'Alimentation. Le programme prévoit de nombreuses manifestations. Il se trouve sur nourrir-humanite.org/festival/nourrir-bruxelles-2023/.