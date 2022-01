La Transardennaise : le premier grand itinéraire de randonnée qui traverse l’Ardenne

Cette promenade, elle peut se faire à pied, à vélo, en VTT, en voiture et même à moto. Et avec la maison de la randonnée, tout est fait pour vous faciliter la vie. En trouvant le concept le plus adapté à votre demande, il ne vous reste plus qu’à marcher.

"La Transardennaise est accessible à tout le monde. On l’a fait à son rythme. Notre devise, c’est marcher au rythme de vos pas. On a envie de découvrir l’Ardenne autrement, à travers la Transardennaise. Ce sentier GTA est l’un des plus grands itinéraires ici en Belgique. Nous l’avons créé justement pour faire découvrir autre chose que les montagnes. Si vous partez pour plusieurs jours au lieu de faire les petites balades qui sont réparties sur tout le territoire de la Transardennaise, vous pouvez partir pour plusieurs jours et donc choisir à ce moment-là des hébergements. Et puis, les organismes touristiques qui sont situés le long du parcours vont vous donner toute une liste d’hébergements", continue d’expliquer Denis.

Et puis, il y a aussi une autre solution. Celle de choisir une formule packagée. Avec Europe Aventure, tout est organisé. Au niveau des hébergements.

"Du transport de bagages au retour vers le point de départ, tout est pris en charge. Et parmi ces hébergements, nous avons plusieurs formules : le camping, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, les hôtels et les gîtes ruraux ou les gîtes à la ferme. Dans chaque étape, on ne retrouve pas toutes les formules, mais le fait d’être packagé vous permettra d’avoir la sécurité de trouver un hébergement au terme de la randonnée journalière."

Et puis, la petite nouveauté de cette année 2021, c’est que la Maison de la randonnée sort la sixième édition francophone de son guide. Une édition fait la part belle à la Transardennaise, mais aussi à La Transefamenne et à 12 autres promenades qu’on peut retrouver tout au long des parcours. Avec ce guide, ce ne sont pas moins de 300 km qui sont proposés pour s’amuser.

Le site Internet de la Transardennaise, c’est par ici