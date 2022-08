La tranche de chorizo n'était pas une étoile : pourquoi un scientifique français a-t-il créé ce canular ?

L'image de la tranche de chorizo est un canular récurrent, utilisé notamment il y a quelques années pour faire croire à la face cachée de la Lune.

"Le canular est une tradition ancienne chez les physiciens", souligne le scientifique de 64 ans, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique (CEA). Comme il l'a expliqué sur Twitter, son geste fait écho à l'affaire Sokal, du nom d'un physicien américain qui avait publié en 1996 un article canular dans une revue à comité de lecture.

"Un canular a une vertu pédagogique. Il dit notre faculté à être dupés, interroge notre rapport aux sources... On a vu pendant le Covid que certains scientifiques isolés pouvaient publier des contre-vérités sans être contredits", a ajouté Etienne Klein. Et de s'interrogeant sur le fait que sa fausse image a été "bien plus 'likée'" que les vraies photos du James Webb qu'il avait partagées auparavant sur Twitter...