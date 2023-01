La "trailerization" : quand les vieux tubes boostent la notoriété d’une bande-annonce

Cette tendance à la "trailerization" montre à quel point la bande-annonce de film a évolué cette dernière décennie. Et pour cause, il ne s’agit pas d’un simple support de promotion : elle constitue la première opportunité d’apercevoir des images du film qu’elle accompagne, et donc de créer du désir chez les spectateurs. On consomme les bandes-annonces sans modération sur Internet, et plus particulièrement sur YouTube, où il en apparaît de nouvelles tous les jours. D’où l’importance de bien penser ce message promotionnel pour qu’il en dévoile suffisamment sur le film qu’il présente, sans pour autant dévoiler les temps forts de l’intrigue.

La musique joue un rôle primordial pour "accrocher" le spectateur et le pousser à regarder le film en entier lors de sa sortie en salles ou sur les plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime Video et Disney +. "La musique représente parfois 80 à 90% de notre processus de création. Il s’agit d’essayer de trouver le bon morceau qui va inspirer et dicter le rythme [de la bande-annonce], donner le ton, présenter le personnage et l’histoire et, espérons-le, faire forte impression", a expliqué Mark Woollen, fondateur de la maison de production de bandes-annonces Mark Woollen & Associates, au quotidien américain.

Cette attention particulière accordée aux bandes-son des bandes-annonces a même donné naissance à des communautés de fans dédiées. Elles se réunissent souvent sur la plateforme communautaire Reddit et sur Youtube pour discuter des revisites et autres morceaux "trailerisés" qui les ont le plus marqués. L’idéal pour réconcilier les mélomanes et les cinéphiles.