La tragique histoire de l’incendie du "Bazar de la charité"

Toutes réunies pour la cause des plus démunis dans cette œuvre de bienfaisance. Du plus haut rang de l’aristocratie de France et d’ailleurs, comme la Duchesse d’Alençon, sœur cadette de Sissi l’impératrice ; aux femmes anonymes, bonnes ou démunies venant chercher de l’aide. Une voyante l’avait pourtant prédit quelques semaines auparavant, en vain. Qu’elles y survivent ou non, ce bûcher funeste sera leur destinée.