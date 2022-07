La traditionnelle marche des unionistes nord-irlandais a lieu ce mardi, en pleine impasse politique

Et la démission de Boris Johnson à Londres a ajouté à l'instabilité, les candidats à la succession du Premier ministre britannique prenant position sur les règles commerciales post-Brexit à appliquer pour le territoire.

Partout dans la province lundi soir, plus de 250 feux de joie ont été allumés dans les communautés unionistes pour donner le coup d'envoi des festivités.

573 défilés prévus

Au total, 573 défilés de l'Ordre d'Orange sont prévus mardi, dont 33 devraient passer dans des zones catholiques, source possible de tensions.

Avant l'accord de paix conclu en 1998, le conflit opposant unionistes, principalement protestants et partisans d'un maintien de la province sous la couronne britannique, et républicains, essentiellement catholiques et militant pour une réunification de l'île, a fait 3500 morts.