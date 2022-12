La traditionnelle choucroute du Nouvel An, un menu à déguster dans de nombreuses brasseries ou à la maison

Depuis peu, cette tradition peut se célébrer avec du chou produit par un agriculteur bien de chez nous. C’est dans un champ à Sauvenière que Jérôme Haubruge produit ses choux. " Cela m’a mis trois ans pour être au point. Je voulais une choucroute qui soit moins aigre et amère que les plats traditionnels alsaciens. Je voulais que mes choux soient plus croquants et doux. Et donc, j’ai fait un mélange de deux variétés dans ma plantation de 8 ares derrière mon hangar. Par contre, le nom des variétés… C’est mon secret ".