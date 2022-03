La tradition du crossage de retour dans les rues des villages hennuyers

C’est la tradition du mercredi des Cendres : c’est le jour du crossage dans les rues de certains villages du Hainaut. Un sport folklorique qui ressemble au golf. Le but est de toucher un fût de bière en tapant avec une crosse dans une balle en bois en forme d’œuf : la fameuse cholette. Après une année sans crossage à cause du Covid, les crosseurs étaient de retour ce mercredi, à Chièvres par exemple où Denis Vanderbrugge les a suivis.

Et donc, c’est la règle : avant de taper, il faut crier : "Choleeeeeeette !". Prévenir les autres joueurs est indispensable, parce qu’Eric l’a remarqué : la cholette est du genre imprévisible. "On ne sait pas la diriger, elle va à droite, à gauche, en fonction du tir que vous faites. Ce n’est pas toujours évident". Alors pour toucher le fût de bière, ce qu’on appelle ici la tonne, Mathieu nous le confie : inutile de viser. "C’est un grand coup de chance", s’amuse-t-il.

Dominique est venue de Liège pour goûter aux joies du crossage et elle ne regrette pas le déplacement, elle vient avant tout pour l’ambiance, la convivialité et la fête. Pour les crosseurs habitués, comme Jean-Marc, il y a la joie de se retrouver après une année "blanche": "Ça nous manquait. Ça fait depuis 1981 que je chole, je n’ai raté que l’année passée à cause du Covid".

Cette année, la jauge était fixée à 800 personnes maximum. Les rues étaient un peu plus clairsemées. Mais la tradition a été respectée.