La tracklist du prochain album de Florence + The Machine est connue !

On en sait enfin plus sur le nouvel, et cinquième, album de Florence + The Machine, Dance Fever qui sortira le mois prochain…

On connaissait déjà les singles "King", "My Love" et "Heaven is Here" qui annonçaient le cinquième album de Florence Welch prévu pour le 13 mai, mais cette fois, Florence vient de lâcher la liste de tous les titres. Les titres sont donc les suivants : "King", "Free", "Choremania", "Back In Town", "Girls Against God", "Dream Girl Evil", "Prayer Factory", "Cassandra", "Heaven Is Here", "Daffodil", "My Love", "Restraint", "Time Bomb", et "Morning Elvis".

Une tournée européenne aura lieu en novembre prochain. Welch a annoncé qu’elle y jouera ses nouveaux titres, mais aussi les anciens les plus plébiscités.

En attendant, Florence + The Machine sera au Festival " Werchter Encore " ce 26 juin.