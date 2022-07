La tracéologie : quand les pierres de la Préhistoire nous livrent les secrets des Néandertaliens

Derrière tout cela, c’est l’histoire de l’évolution humaine qui est étudiée. On comprend mieux à partir de quel moment nos ancêtres ont été capables de fabriquer des outils plus complexes, de les emmancher, de planifier leur utilisation et de les préparer.

Non content d’apporter des indications importantes sur le niveau de développement technologique des hominidés de l’époque, la tracéologie peut fournir une quantité d’informations. Elle permet, par exemple, d’identifier quel lieu était dédié à quelle activité. Où travaillait-on les peaux, où taillait-on les projectiles, etc. On peut ainsi savoir si le site est un relais de chasse, un site d’habitat ou d’un site de production.