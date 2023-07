La Toyota #7 s'adjuge les 6 Heures de Monza devant la Ferrari #50, Iron Lynx et Alessio Picariello 2e en LMGTE Am

La Toyota GR010 Hybrid #7, partie depuis la pole position, a remporté ce dimanche les 6 Heures de Monza, cinquième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde d'Endurance.

Kamui Kobayashi, Mike Conway et Jose Maria Lopez se sont imposés avec un peu plus de 16 secondes d'avance sur la Ferrari 499P #50. L'équipage de la Peugeot 9X8 #93 est monté sur la troisième marche du podium italien.

La Porsche 963 #6 du Belge Laurens Vanthoor, accompagné par Kevin Estre et André Lotterer, a terminé à la septième place.

En LMP2, la victoire est revenue à l'Oreca 07 - Gibson de la formation britannique JOTA. EN LMGTE Am, podium 100% Porsche : la Dempsey - Proton Racing #77 s'est imposée devant l'Iron Lynx #60 des Italiens Claudio Schiavoni, Matteo Cressoni et du Belge Alessio Picariello.

Pour trois des quatre pilotes belges qui disputent l'intégralité de la saison du WEC, cette épreuve était la course à domicile de leur équipe : Ulysse De Pauw (Ferrari 488 GTE EVO #21) est actif chez AF Corse, alors que Sarah Bovy (Porsche 911 RSR - 19 #85) et Alessio Picariello (Porsche 911 RSR - 19 #60) défendent respectivement les couleurs - reconnaissables entre toutes - des Iron Dames et d'Iron Lynx.