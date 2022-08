La toute première joute féminine d’échasseurs le 17 septembre aux fêtes de Wallonie à Namur

Le samedi 17 septembre, treize Echasseuses tenteront de remporter l’échasse de diamant à l’occasion des Fêtes de Wallonie, une première dans l’histoire de l’événement, annonce l’asbl "Les Echasseurs namurois" mercredi. Le lendemain, la toute première joute des écoles sera organisée avant la 55e joute de l’échasse d’or.

En 2018, les Echasseurs namurois ont ouvert leurs entraînements aux femmes et aux jeunes filles dans le but de les former aux joutes. L’association indique mercredi que le premier combat féminin de l’histoire se déroulera le samedi 17 septembre sur la place du Théâtre à Namur. Dès 15h30, treize Echasseusses, âgées de 11 à 43 ans, s’affronteront pour tenter de remporter l’échasse de diamant. Le trophée sera remis en jeu chaque année.