La toute première image d’un jet sortant d’un trou noir

La nouvelle image montre également "l’ombre du trou noir". La matière en orbite autour du trou noir s’échauffe et émet de la lumière. Le trou noir se courbe et capture une partie de cette lumière, créant une structure en forme d’anneau autour du trou noir vu de la Terre. L’obscurité au centre de l’anneau est l’ombre du trou noir, qui a été photographiée pour la première fois par le télescope Event Horizon (EHT) en 2017.

La taille de l’anneau observé par le réseau GMVA est environ 50% plus grande que celle de l’image de l’Event Horizon Telescope. "Pour comprendre l’origine physique de cet anneau plus grand et plus épais, nous avons dû utiliser des simulations informatiques pour tester différents scénarios", explique Keiichi Asada de l’Academia Sinica à Taïwan. Les résultats suggèrent que la nouvelle image révèle une plus grande partie de la matière qui tombe vers le trou noir que ce qui a pu être observé avec l’EHT.