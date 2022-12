La tournée Motley Crue aux USA : le plus grand succès en 2022

Avec la fin d’année arrive toute une série de sondages, de résultats en tout genre autour des succès commerciaux des tournées et ventes d’albums d’artistes. Et selon un rapport de Globalnewswire, c’est Motley Crue qui a "définit" l’année 2022.

On savait déjà que la tournée des stades avec, notamment, Def Leppard, avait été un énorme succès financier et cette nouvelle étude le confirme encore une fois. Il faut aussi remarquer qu’à part cette grande tournée avec aussi à l’affiche Poison et Joan Jett, il n’y a pas eu autant d’événements d’une telle envergure cette année.

Ces concerts ont généré 173 millions de dollars, selon le Billboard Magazine.

36 concerts ont déjà eu lieu et 1,3 millions de tickets ont été vendus, pour une moyenne de 37 520 fans par soir.

Il s’agit donc d’un succès considérable pour les deux groupes en tête d’affiche, qui étaient à leur apogée commerciale dans les années 80 et 90, avec des concerts à l’époque devant 10.000 personnes environ.

Pour Motley Crüe, la tournée "Final Tour" de 2014-2015 avait déjà amorcé cette tendance avec 44.3 millions de dollars rassemblés sur 158 concerts.

Un communiqué posté le jeudi 27 octobre sur le compte Twitter du groupe décrivait cette situation comme un départ complet et définitif de Mick Mars.