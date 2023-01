La Tournée Minérale est de retour pour une 7e édition, mais quels sont les impacts sur votre santé ?

La Belgique serait le pays où l’on consomme le plus d’alcool au monde, plus de 9 litres d’alcool par an et par habitant.

L’idée de la tournée minérale est aussi de se rendre compte de sa propre consommation d’alcool. Pour ce Stavelotain, c’est seulement le deuxième verre de la semaine. L’organisation mondiale de la santé préconise 10 verres par semaine et maximum 2 verres par jour. Au-delà, le risque d’une série de cancers augmente. Les cancers du foie et de l’œsophage sont très liés à la consommation d’alcool mais ce ne seraient pas les seuls.

"Une étude espagnole sur deux groupes de patientes - des patientes sans consommation d’alcool et des patientes consommant plus que quatre verres et on s’est rendu compte que ces dernières patientes-là avec plus de risques de cancer mammaire", signale Hassan Rezaei Kalantari, oncologue au CHR Verviers - East Belgium.

Pour l’oncologue verviétois, cette tournée minérale peut avoir un réel impact sur la santé si elle encourage les participants à limiter leur consommation d’alcool par la suite, toute l’année durant. Cela semble être le cas. Une enquête universitaire montre que les participants continuent à modérer leur consommation après l’action.

Un enthousiasme partagé par les organisateurs : " plus de 120 000 personnes se sont inscrites à l’action la première année. Les raisons de leur participation sont multiples : veiller à une meilleure santé, surmonter un défi personnel ou entre ami(e)s, découvrir les bienfaits d’une pause… Après plusieurs éditions, la Tournée Minérale est devenue une habitude pour de nombreuses personnes, et près de 1,5 millions de personnes ont déclaré faire la Tournée Minérale.

Plus d’infos sur l’opération Tournée Minérale en cliquant ici.