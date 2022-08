La "Tournée générale" de retour dans 7 quartiers de La Louvière du 18 au 24 août

L’opéra urbain Décrocher la lune est de retour le 24 septembre à la Louvière. C’est la 8e édition de ce spectacle qui rassemble tous les 3 ans près de 30.000 personnes et qui fut primé à de multiples reprises à l’international.

Le metteur en scène Fabrice Murgia est aux commandes du projet qui rassemble les citoyens de la Louvière. Leur participation active est le ciment de ce melting-pot créatif qui met en lumière la diversité culturelle et locale de la ville. A cette occasion, les habitants ont eu l’occasion de se raconter à travers un portrait poétique qui inspirera la production finale.

Mais puisque septembre est encore un peu loin, il est encore temps pour les Louviérois d’ajouter leur pierre à l’édifice du projet. La Tournée générale se déplace en fanfare du 18 au 24 août dans 7 quartiers de La Louvière : Saint-Vaast, Trivières, Maurage, Strépy-Bracquegnies, Houdeng-Goegnies, Besonrieux et Haine-Saint-Paul et Pierre. Avec pour thème cette année : la ducasse !

De nombreuses activités sont au programme : sept baraques foraines pensées par les citoyens se déplaceront de place en place pour proposer des jeux. Une compétition inter-quartier est organisée chaque soir, avec des épreuves amusantes et sportives. Les gagnants seront déclarés le dernier soir et remportent un trophée. Un atelier théâtre est également possible pour qui veut revêtir la peau d’un forain pendant une soirée, et s’amuser à alpaguer la foule.

Bien sûr, les festivités se déroulent sur fond musical, où des groupes régionaux rythmeront les soirées de concerts et de fanfares, et un grand bal est arrangé pour clôturer la Tournée générale. Pour les gourmands, des stands de restauration sont prévus, barbe à papa, bières locales, crêpes, hot dogs… Il y a le choix !