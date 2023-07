La tournée du Théâtre Royal des Galeries, du jazz à Gouvyy et le festival L’Allumette à Mesnil-Église

Chaque été, depuis 46 ans, le Théâtre Royal des Galeries organise une tournée de plein air qui passe par de nombreux châteaux, demeures historiques ou lieux particuliers de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette année la tournée des châteaux a choisi Feydeau pour votre plus grand plaisir !

"Le Système Ribadier" de Georges Feydeau est la garantie de nombreux coups de théâtre et de grandes performances de comédiens dans une mécanique bien huilée où tout est basé sur le mouvement. Sandra Raco met en scène Feydeau à l’épreuve du jeu en plein air en ayant l’intention d’en faire ressortir tout le génie comique. Le spectacle a démarré le 25 juillet sera joué au 7 septembre. La tournée sillonnera les quatre coins de nos provinces : Genappe, Trois Ponts, Corroy-le-Château, Ittre, Beloeil, Rhodes saint Genesse, Nivelles ou encore Maredsous… Rendez-vous ce vendredi soir au Musée de Groesbeeck de Croix à Namur, et demain samedi 29 juillet à la Ferme du Planois-Hennuyères et dimanche au Château d’Havré. Infos et réservations : www.trg.be

Le week-end prochain le jazz et le blues s’invite à Gouvy : ''Gouvy is Groovy'' un festival unique en Belgique, pouvant se targuer d’accueillir de grandes pointures mondiales.

Situé sur la frontière nord du Grand-Duché de Luxembourg, ce festival a évité les pièges de la routine et de l’usure du temps en conjuguant tranquillité avec musique de qualité. Pour cette 43e édition, le festival vous a préparé une affiche digne du plus géant des petits festivals… Toujours vivant-toujours debout pour vous faire rêver dans lzur paradis musical. Gouvy is Groovy aura lieu du 4 au 6 août 2023 à la ferme Madelonne.

Le festival L’Allumette vous donne rendez-vous les 28 et 29 juillet pour encore deux jours de fêtes et d’animations en tous genres à Mesnil-Église.

Au programme : théâtre classique, de rue, de geste, du cirque, des contes, des marionnettes, des concerts, bars, camping et des scènes ouvertes. Musique, théâtre, cirque, pizzas au feu de bois, bar local, lampions, chapiteau… Bref, c’est la fête. La compagnie des Six Faux Nez et l’Allumette organisent ce festival bisannuel et pluridisciplinaire à Mesnil-Eglise dans la province de Namur. Ça chante, ça danse, ça rit, pour le plaisir de se faire rencontrer l’art vivant et les citoyens/voisins ! Infos www.lallumette.net