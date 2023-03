La tournée de Rosalia ne s’arrête pas au Pérou ? Un YouTubeur se charge de reproduire un de ses concerts devant 3000 personnes !

Le "Motomami Tour" de Rosalia avait bien des dates prévues en Amérique Latine mais pas au Pérou. Qu’à cela ne tienne, le YouTubeur iOA, Ioanis Patsias de son vrai nom, grand fan de la chanteuse, a décidé, après 4 mois de répétitions, et après être allé la voir en concert au Mexique, de donner un concert ce week-end à Lima en se calquant parfaitement sur le show de la jeune femme. Il s’est littéralement mis dans la peau de Rosalia avec la même dégaine, une scénographie, des danseurs, chorégraphies et tenues de scène à l’identique. Et manifestement, les fans de la star espagnole, à défaut de voir la vraie, ont apprécié le show.