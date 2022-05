La tournée de Rammstein en 2023 : fake news !

A l’instar de nombreux médias internationaux, nous vous annoncions une tournée de Rammstein en Europe avec deux escales par la Belgique les 28 et 29 juin 2023, au Stade Roi Baudouin à Bruxelles. Il n’en est rien !

Les sources étaient pourtant nombreuses : Metal Hammer, Blabbermouth, etc. La news a été relayée dans le monde entier, dans toutes les langues… Mais il s’avère que l’information était fausse : Nous avons été contactés aujourd’hui par le promoteur de Rammstein qui a également publié une déclaration sur son compte officiel :

"Depuis plusieurs jours, les dates de concert de Rammstein pour 2023 circulent en déclarant que le groupe jouera une autre tournée européenne pour le nouvel album. En tant que promoteur de voyages européens, nous pouvons préciser que ces informations sont fausses et n’ont pas été envoyées par nous ni par Rammstein.

Nous demandons à tout le monde de ne pas étaler ces fausses dates plus loin.

Une chose est sûre : le Rammstein European Tour 2022 commence la semaine prochaine à Prague et nous sommes vraiment impatients de le faire ! “