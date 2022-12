La tournée de Placebo postposée : Brian Molko est malade

C’est l’état de santé de Brian Molko qui oblige Placebo à postposer quelques dates prévues au Royaume-Uni et en Irlande.

Le groupe avait initialement reporté un seul concert à Newcastle vendredi dernier (2 décembre), mais la maladie dont souffre Brian Molko (non encore précisée) affecte ses cordes vocales et a impacté d’autres dates prévues à Glasgow et en Irlande.

Brian Molko écrivait dans une déclaration la semaine dernière qu’après avoir graduellement perdu la voix au cours de précédents concerts, ignorant le conseil de son médecin de " rentrer chez lui et de se taire pendant une semaine ", il avait atteint un point où il " courait le risque d’endommager [sa] voix, peut-être de façon permanente s’il continue à tourner."

Placebo a maintenant admis que le rétablissement de son leader prendra plus de temps que prévu, et " avec un cœur très lourd, une grande tristesse et des regrets ", ils ont choisi de reporter la dernière partie de la tournée.

Les cinq spectacles concernés seront reportés sous peu, a écrit Placebo dans une nouvelle déclaration, encourageant les fans à " s’accrocher à leurs billets et attendre d’autres informations ".