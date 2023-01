La tournée d’adieu d’Elton John est la plus lucrative de tous les temps

La tournée d’Elton John a rapporté 817,9 millions de dollars depuis son lancement en 2018, devenant ainsi la plus lucrative de tous les temps, selon le Billboard.

Depuis qu’il a annoncé son intention de prendre du recul par rapport aux spectacles sur scène, Elton John s’est lancé dans une longue tournée transcontinentale qui compte à ce jour 278 spectacles. Il a commencé par jouer dans des grandes salles en Amérique du Nord, en Europe et en Australie avant de jouer dans des stades, passant d’un chiffre d’affaires d’environ 200 millions de dollars sur deux ans de spectacles en grandes salles à un chiffre d’affaires équivalent en quelques mois dans des stades.

La tournée d’adieu d’Elton John est la première à dépasser les 800 millions de dollars, battant ainsi le record établi par Ed Sheeran avec sa tournée "The Divide Tour", qui a rapporté 776,4 millions de dollars. Sheeran a atteint ce record en 2019, détrônant U2 avec son "The 360 Tour", qui a rapporté 736,4 millions de dollars.

La "Farewell Yellow Brick Road tour" n’est d’ailleurs pas encore terminée : d’autres concerts sont prévus, avec notamment un passage par Glastonbury.

Elton John a d’ailleurs complété la partie américaine de cette tournée le 20 novembre dernier au Dodger Stadium de Los Angeles.

Ce show était le dernier de trois dates consécutives pendant lesquelles il a invité Dua Lipa (pour leur duo sur " Cold Heart "), Kiki Dee (pour leur inoubliable " Don’t Go Breaking My Heart" et Brandi Carlile (sur " Don’t Let the Sun Go Down On Me").

Il s’agissait de l’ultime date dans son agenda pour l’Amérique du Nord. Pour l’occasion, ce sont trois heures de concert qui ont été proposées avec des hits de son répertoire tels que " I Guess That’s Why They Call It The Blues ", " Tiny Dancer ", " Candle In The Wind ", " Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time) " et " I’m Still Standing ".