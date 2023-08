En fait, c’est très rapidement après la pose de ses premières pierres que l’édifice a commencé à s’incliner. En 1178, en pleine construction du deuxième étage, les architectes se rendent compte que quelque chose ne va pas. Leur ouvrage n’est pas droit. Le chantier sera vite interrompu, non pas à cause du problème, mais bien à cause des nombreuses guerres coûteuses dans lesquelles la république de Pise est engagée. Une pause d’une cinquantaine d’années qui permet au sous-sol de se tasser et d’assurer plus de stabilité. Sans cette interruption, il y a fort à parier que la tour se serait écroulée avant même son inauguration.