La Tour cybernétique de Liège est en panne, son cerveau électronique a été noyé lors des inondations

C'est une oeuvre d'art connue au niveau international: Dans le parc de la Boverie à Liège, la Tour cybernétique est victime d'une panne générale.

Cette tour de 52 mètres de haut inaugurée en 1961 est désormais immobile, muette et invisible durant la nuit. C'est la conséquence des inondations catastrophiques de juillet dernier. Elles ont noyé la salle des commandes installée à la pointe du Palais des Congrès. Il y a eu environ 80 centimètres d'eau dans les caves, et cela été fatal au système informatique, au "cerveau électronique" qui pilote les mouvements, les sons et l'éclairage de cette tour faite d'acier, de panneaux et miroirs pivotants.

Oeuvre de l'artiste franco-hongrois Nicolas Schöffer, le père de l'art cybernétique, cette tour est classée et inscrite au patrimoine exceptionnel de Wallonie.

La réparation de la Tour cybernétique coûtera environ 200.000 € !

La ville veut redonner vie à cette tour, mais elle se hâte lentement. Une étude est en cours pour chiffrer la remise en état du système informatique et du local technique dans son ensemble car il y a une suspicion de mérule. Budget estimé: environ 200.000€.

Une certitude: plus question de vendre cette tour au prix de la ferraille comme l'avait suggéré un échevin au milieu des années 80. Un élu visiblement plutôt hermétique à l'art cybernétique !