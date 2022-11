La Tour Anneessens, un pan d’histoire à restaurer

C’est une tour ronde en grès surmontée d’un toit pointu, construite au 12e voire plus probablement au 13e siècle pour protéger la ville, lovée à l’époque dans son premier berceau. La Tour Anneessens est l’un des vestiges les mieux conservés de la première enceinte de Bruxelles. La présence du chemin de ronde et des meurtrières témoignent de sa fonction défensive.

La tour change de fonction et devient une prison au 15e siècle. Elle doit son nom à François Anneessens, le doyen de la guilde des Couronnés, une corporation réunissant des tailleurs, des sculpteurs, des ardoisiers, en autres métiers, au 18e siècle. Symbole de révolte, il y aurait été enfermé avant d’être décapité.

La tour Anneessens trouve son aspect actuel après une première restauration dans les années 30. Encerclée par des bâtiments beaucoup plus modernes, boulevard de l’Empereur, la tour est à présent couverte d’échafaudage et sera nettoyée pendant un an. Ce chantier est géré par la Ville de Bruxelles pour un montant de 320.000 euros dont 80% sont subsidiés par la région bruxelloise.

La Ville va également lancer un master plan pour mieux mettre en valeur les quatre tours qui faisaient partie du premier rempart et qui ont survécu jusqu’à aujourd’hui.