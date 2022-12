La touchante déclaration de Cathy Immelen à Denis Collard dans le cube de Viva for Life

La voix de Denis Collard accompagne de nombreux foyers belges du réveil au coucher. Que vous écoutiez la radio dans votre cuisine, dans votre salle de bains, dans votre voiture, au bureau ou ailleurs, que vous écoutiez VivaCité, La Première, Tipik, Musiq3, Classic 21 ou n’importe quelle autre radio de la RTBF vous avez forcément déjà entendu la météo de Denis Collard. Peut-être avez-vous un souvenir précis lié à cette météo, comme c’est le cas pour Cathy Immelen.

À chaque fois que je l’entends, ça me rappelle quand j’écoutais "Fréquence Wallonie" dans la cuisine avec maman. Et sa voix est pour moi une madeleine de Proust et un modèle. Vraiment, j’aime sa voix, sa manière de rebondir sur tout et je pense que je ne suis pas la seule à avoir cette accroche avec Denis.