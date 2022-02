La tong compensée, c'est moche ? Peut-être, mais ça revient cet été !

On en viendrait (presque) à regretter les stilettos. Si les sneakers ont clairement facilité notre quotidien, n'en déplaise aux défenseurs des mocassins et talons vertigineux, l'avènement des Crocs, sabots, sandales méduses et autres baskets compensées nous ont longtemps laissés perplexes.

Pendant la pandémie, le has been est devenu trendy, mais pas au point de faire des tongs à plateformes les chaussures de l'été, si ? Puisque Dua Lipa compte parmi les célébrités qui ont toujours un coup d'avance, il se pourrait bel et bien qu'on accessoirise très bientôt nos robes et jupes estivales, voire nos jeans bootcut, avec des flip-flops compensées.

Il faut dire que malgré ses nombreux défauts - la plupart purement esthétiques -, la tong compensée permet de combiner confort et féminité. Elle présente l'avantage de donner une touche décontractée à n'importe quelle tenue tout en allongeant la silhouette et se porte avec tout. Point positif pour les longues journées - et soirées - estivales.