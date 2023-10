La tomate est le légume - le fruit - le plus consommé en Belgique ! Mais pourquoi n'y en aurait-il plus alors ? Le réchauffement climatique !

Mais la tomate c’est un fruit d’été, un fruit du soleil. Pourquoi ça ne s’adapterait pas à la chaleur ? C'est qu'elles ont leurs petites exigences les tomates… Entre 21 et 29° le jour. Et entre 18 et 21° la nuit. Alors une vague de chaleur quand le plant de tomate est en fleurs, et c’est fichu… Gwen vous explique tout.

