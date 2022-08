La tomate de saison se décline en souplette estivale !

Ce mois d’août marque le retour de la tomate locale ! Occasion de la déguster de 1001 façons. Aujourd’hui, en méli-mélo avec de la fraise et en souplette ! Recette de Line Couvreur co-créatrice de la table "Les filles".

Soupe de fraises et tomates, sucre à la menthe :

Préparation : 20 minutes

Ingrédients :

500 g de fraises

250 g de tomates cerises

100 g de sucre de canne et 50 g pour le sucre à la menthe

1 citron bio

20 feuilles de menthe

5 cm de gingembre frais

5 cl d’huile d’olive douce et fruitée

Préparation :

Zestez le citron en employant une râpe, pressez-le, râpez et pressez le gingembre frais pour récolter le jus.

Coupez les tomates en deux, équeutez les fraises et mixez le tout ensemble avec 100 g de sucre. Ajoutez un peu d’eau si c’est trop épais et assaisonnez avec le jus de citron, le zeste, le jus de gingembre et l’huile d’olive. Mixez à nouveau pour émulsionner.

Mettez le tout au frigo pour au moins deux heures.

Au moment de servir, mixez 50 g de sucre roux avec les feuilles de menthe, mouillez le bord des verres dans lesquels vous allez servir le dessert et trempez-les dans le sucre façon " verre à cocktail ".

Si vous manquez de temps pour refroidir le gaspacho, mettez-le au congélateur ¾ d’heure ou prenez de l’avance en conservant tous les ingrédients au frigo pour qu’ils soient déjà bien frais.

Astuce : Faites rouler le citron sous la paume de votre main avant de le couper, pour écraser la pulpe, qui libérera le jus plus facilement.