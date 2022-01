La "tolérance zéro" pour les actes de violence à l’encontre des policiers, ça fonctionne ?

Vouloir la "tolérance zéro" est une chose. L’appliquer jusqu’au bout en est une autre. Pour atteindre ce but, la Justice a besoin de temps, principalement pour récolter des preuves. "On ne les récolte pas du jour au lendemain", explique Ignacio de la Serna, Procureur général de Mons. "Il y a des images de vidéosurveillance, des témoignages, l’audition de la victime, l’audition du suspect. Et puis, ensuite, le magistrat du parquet prendra une décision", explique Ignacio de la Serna.

Après des incidents et des actes de violence, comme lors de la manifestation de dimanche, il y aura donc un délai nécessaire avant que la justice soit en mesure de statuer. "C’est un fameux travail pour les enquêteurs et pour le magistrat de pouvoir récolter tous les indices qui permettront de se faire une conviction et soit de se dire, non, finalement ce n’est pas la bonne personne, elle n’est pas impliquée ou bien, oui, c’est bien elle et elle devra répondre de ses actes devant le tribunal correctionnel", poursuit le procureur général de Mons.

Les cas de figure sont multiples. Il y a les personnes qui sont interpellées dans la foulée des actes de violence. Il y a celles qui devront être identifiées plus tard, par exemple à partir des images de caméras de surveillance ou après des témoignages. "Le parquet va appliquer la circulaire et va traiter les dossiers au cas par cas, en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’impunité pour ces personnes", explique Ignacio de la Serna. Mais pour cela, la Justice prendra le temps nécessaire. "Parce qu’une bonne justice n’est jamais une justice rapide", ajoute Ignacio de la Serna. "Une personne a le droit de se défendre. On ne va pas condamner quelqu’un sans éléments. Il faut un dossier qui tienne la route. Récolter ces éléments de preuve ne se fait pas en 24 heures. Cela nécessite quelques semaines, parfois quelques mois", selon le Procureur général de Mons.