La tolérance, une valeur importante pour vivre en société !

Cette histoire nous fait comprendre que la tolérance est très importante. Si on tolère l'autre et ses différences on le respectera et c'est essentiel pour pouvoir vivre ensemble. Les différences sont normales et nombreuses. Déjà il y a différentes nationalités dans le monde, on n'a pas les mêmes caractéristiques physiques : couleur de peau, type de cheveux, forme des yeux, etc... On mange différemment aussi. Chaque continent ou pays a ses spécialités, que l'on peut reproduire évidemment : les nouilles chinoises, le riz cantonnais en Asie, le poulet Moambe ou le yassa en Afrique, le chili ou les pancakes américains, etc. Les coutumes sont différentes. L'habillement peut l'être aussi en fonction du climat par exemple. Les esquimaux portent plus souvent un gros anorak qu'un maillot de bain. Les religions diffèrent d'un pays à l'autre. Il peut y avoir tellement de différences. Personne n'est identique à l'autre. Chacun est "unique" en fait. Même des frères et soeurs sont différents, un garçon et son papa, une fille et sa maman, ton voisin et toi, tes camarades d'école. La différence est partout. Parfois elle est facile à accepter, parfois un peu moins. Parfois on ne parle pas la même langue et il faut trouver des moyens de se faire comprendre. Accepter les différences te permettront de vivre en société, en bonne entente et dans le respect. Et si tu respectes l'autre, il y a de grandes chances qu'il te respecte à son tour !