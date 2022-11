Arrivent ensuite les années 1970. Et, à cette époque, beaucoup de claviéristes de groupes de rock progressif jouent de l’orgue et connaissent Bach. Et c’est notamment le cas de Rick Davies qui vient de former le groupe Supertramp avec Richard Palmer, Roger Hodgson et Robert Millar. Et dans leur premier album sorti en 1970 qui s’appelle Supertramp il y a le morceau Try Again au milieu duquel il y a ce solo inspiré de Bach.

Après Rick Davies, claviériste de Supertramp, c’est un autre Rick organiste qui s’empare de cette Toccata et Fugue de Bach : Rick Wakeman. Membre phare du groupe de rock progressif YES à partir de 1971, Rick Wakeman sort en 1973 son deuxième album solo The Six Wives of Henry VIII sur lequel la chanson Jane Seymour évoque aussi la Toccata et Fugue.