La titularisation d’Eden Hazard face au Celta Vigo mitige le plateau de La Tribune : « je ne suis pas rassuré », dit Philippe Albert

Sur le plateau de la Tribune, les avis étaient mitigés sur la première titularisation d’Eden Hazard après de long moins d’attente. Le Belge n’a pas su peser sur la rencontre face au Majorque et a été remplacé à l’heure de jeu.

Malgré sa superbe rentrée, son but et son assist mardi dernier face au Celtic en Ligue des Champions, Philippe Albert notre consultant n’est "pas rassuré" puisqu’il est sorti peu avant la 60e minute alors que le score était de 1-1. Replacé à son poste, Rodrygo a lui su marquer la rencontre de son empreinte en inscrivant un superbe but en solitaire.

"On parlait de la blessure de Benzema, pour moi ce n’est pas la bonne blessure. Il joue à un poste où il est forcé de jouer en faux n°9. Carlo Ancelotti se dit que si l’idée du faux n°9 ne fonctionne pas, c’est Eden qui sort en premier, ce ne sont pas les autres.", analysait Swann Borsellino.

Peu de choses ont changé au final ? "Eden est toujours derrière dans la hiérarchie, la seule chose différence, c’est qu’Eden Hazard est repassé devant Asensio qui a des problèmes relationnels avec Ancelotti.", détaille Tracy Rodrigo, spécialiste du championnat espagnol.