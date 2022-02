La Tipik Story de Kyo : "ça a démarré sur un malentendu"

Leur retour soudain et réjouissant avait remémoré de bons souvenirs à leurs fans de la première heure. Avec leur 6e album, Kyo retrouve son public et séduit les nouvelles générations. Ils avaient annoncé l’arrivée de ce nouvel opus avec "Mon époque", un titre qui nous replonge dans nos soirées des débuts 2000. Mais attention : Kyo n’a rien réchauffé, ils ont construit de nouvelles choses, ont fait évoluer leur projet, sans pour autant s’éloigner des titres qui ont fait les grandes heures du groupe comme "Dernière danse", "Le Graal" ou "Le chemin" et ils nous livrent leurs secrets de fabrications dans leur Tipik Story.