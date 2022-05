La Tipik Electro Night : venez danser sur la Place des Palais

Pour la suite de cette Electro Night, la Place des Palais accueille un duo belge, Calumny. Bastien et Quentin ont lancé ce projet en 2017 et depuis, ils ne cessent de produire et de se créer une place de choix sur la scène house belge.

Influencé par Lost Freqencies ou Don Diablo, Calumny propose une house teintée de pop qui donne lieu à un premier single en 2018, "Infinitely". Depuis ce premier single, le duo n’a pas chômé, après de nombreuses productions - on apprécie particulièrement Matcha - et une crise sanitaire plus tard, Calumny a retrouvé son public sur les scènes du Ronquières Festival, du FeelGood Festival ou encore du Funbreak en France. Ce samedi ce sera sur la scène de l’Electro Night que l’univers house de Calumny résonnera.