La tige de selle télescopique, la botte secrète de Mohoric dans la descente du Poggio

Interpellée sur cette affaire de selle, l’Union cycliste internationale (UCI) a validé dimanche la possibilité d’installer une tige de selle télescopique sur les vélos de route, comme l’a fait le Slovène pour la descente du Poggio.

"La commission du matériel de l’UCI a approuvé l’utilisation des tiges de selle télescopiques dans les compétitions de cyclisme sur route en 2014", a rappelé la fédération internationale dans un communiqué.

L’UCI a précisé toutefois que la tige télescopique, dans sa position la plus haute ou la plus basse, doit être conforme à la position autorisée par le règlement.

A propos de son dispositif, Matej Mohoric a précisé : "Je l’ai testé plusieurs fois à l’entraînement. Je savais exactement comment l’utiliser et je savais aussi que ce serait très difficile de me suivre. Il n’est probablement pas possible d’aller aussi vite sans ça".

Mohoric, qui a sévèrement chuté en mai dernier lors du Giro quelques semaines avant de gagner deux étapes du Tour de France, a connu une dernière frayeur à l’approche de l’arrivée. Un saut de chaîne, peu après la flamme rouge du dernier kilomètre, a failli ruiner tous ses efforts.