La thyroïde : véritable chef d’orchestre du métabolisme

Les hormones thyroïdiennes agissent sur un grand nombre de fonctions de l’organisme : un excès d’hormones provoque une élévation de la température. Les combustions sont alors augmentées, ce qui explique les sensations de soif, de sensibilité à la chaleur et l’accélération de toutes les fonctions de l’organisme. A l’inverse, un manque d’hormones entraîne au contraire une baisse de la température.

Quels sont les traitements ?

Dans un premier temps, il faut comprendre quelles sont les causes du dysfonctionnement. Le traitement change en fonction du problème rencontré. "Outre la prise de sang, on fait souvent une échographie et une scintigraphie thyroïdienne" explique le Dr Orban.

Dans le cas d’une hyperthyroïdie : Le médecin va donner des antithyroïdiens de synthèse qui vont faire fonctionner la thyroïde moins que ce qu’elle ne fonctionne au départ.

Dans le cas d'une hypothyroïdie : La majorité des patients sont dans le cas d'une hypothyroïdie. Ils ont donc besoin d'hormones thyroïdiennes pour supplémenter la carence en hormones qu'ils ont.

