La théorie du Y : votre série LGBTQIA+ revient pour une saison 3 !

On l’attendait avec impatience ! Votre série LGBTQIA+ est de retour pour une nouvelle saison et se penche, cette fois-ci, sur la bisexualité masculine. Mais pas que... Nouvelles théories, nouvelles expériences, nouveaux personnages. Dès aujourd’hui, elle est à binge wachter sur Auvio ou à savourer une fois par semaine (chaque lundi, 18h) sur Youtube, Facebook et Instagram. À la veille de la journée internationale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie (17 mai), on vous explique tout sur cette saison 3.

Vous l’aurez compris, il souffle sur cette troisième saison un vent de nouveauté. Là où nous avions laissé le personnage d’Anna embrasser pleinement sa bisexualité, nous retrouvons Gaspard (le frère de Claire) qui l'explore pas à pas avec sa compagne, Jo.