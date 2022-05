La théorie du Y, saison 3 : rencontre avec le scénariste de la websérie inclusive

Une série de 6 épisodes de 17 minutes, qui prend donc cette fois le point de vue d’un homme. On y parle très subtilement des nouveaux modèles de couple, d’ouverture, de masculinité, et même un peu de polyamours. Parler des sexualités, c’est un sujet inépuisable et terriblement d’actualité. Les créateurs de la websérie se sont inspirés d’expériences vécues pour raconter le parcours de Gaspard et Jo.

Ce qui nous tient à cœur, c’est de représenter au mieux nos personnages. On part souvent d’interviews. Là, par exemple, on a interviewé une dizaine d’hommes bisexuels. On part de tout ça pour essayer d’être un maximum juste dans ce qu’on raconte.

