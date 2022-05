"La Théorie du Y" : découvrez les lieux de tournage emblématiques de la série LGBTQIA+

Le lieu le plus important de la deuxième saison de La Théorie du Y est clairement le "Boudoir", ce bar lesbien complètement inventé par les créateurs de la série. Dans la série, Anna s'investit de plus en plus dans ce lieu de rencontres et de débats, où des filles engagées construisent des projets forts pour la communauté. Pourquoi avoir inventé un lieu fictif au lieu de tourner dans un lieu préexistant ? Caroline Taillet répond :

On a recréé un bar lesbien pour la série parce qu'il n'en existait pas à l'époque. C'est aussi ce manque de bars lesbiens à Bruxelles qu'on voulait dénoncer en inventant le Boudoir.

Si les intérieurs du Boudoir ont été tournés dans une ancienne ambassade qui n'existe plus aujourd'hui, les extérieurs ont été filmés au Recyclart. C'est une structure pluridisciplinaire composée d’un centre d'arts et de projets d’insertion socioprofessionnelle, d'un bar Recyclart et du Recyclart Fabrik (un ateliers bois/métal/infra). "C'est aussi un lieu de fête bien connu à Bruxelles, que les gens pourraient facilement reconnaître à l'image."