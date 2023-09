La théorie du "pain grillé", pour voir la vie du bon côté

Cette façon de voir le verre à moitié plein est partie d’une vidéo publiée cet été sur TikTok par une internaute du nom de offthe__grid. Ingrid explique avoir adopté cette théorie pour calmer son anxiété.

Dans sa vidéo visionnée près de 100.000 fois, la jeune femme déclare : "Adopter [cette théorie] et y réfléchir sérieusement lorsque je suis bouleversée par quelque chose qui échappe à mon contrôle m’a vraiment permis de m’ancrer et d’avoir un peu plus de paix dans ma vie. Bien sûr, vous ne saurez pas exactement de quoi le toast brûlé vous a sauvé, mais ce n’est pas la question. Le but est de vous permettre d’accepter les choses de la vie qui échappent complètement à votre contrôle, de vous apporter plus de paix et de vous ancrer dans la réalité".