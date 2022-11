La théorie du conséquentialisme pour illustrer les protestations face au 'zéro covid' en Chine

Cette philosophie de Mill peut s’appliquer au régime Chinois car le régime est lui aussi conséquentialiste.

Lui aussi considère que le but d’un régime c’est de rendre le maximum de gens heureux. Et le régime chinois a décrété depuis toujours que la liberté n’était pas le bon moyen d’y arriver. Pour lui, le meilleur moyen c’était un pouvoir fortement centralisé. Et il ne cesse de mettre en avant ses réussites, par exemple le fait que la classe moyenne en Chine est passée en 20 ans de 20 millions de Chinois à 400 millions. Une performance remarquable. Ou qu’il y a eu beaucoup moins de morts du covid qu’en Occident, et que les Chinois ont pu retrouver leur liberté courant 2020 alors qu’en Occident on était en plein confinement et en pleine récession.

Face à une telle démonstration, beaucoup dans les démocraties occidentales ont défendu la liberté, la démocratie, en assumant que peut-être oui nous étions moins efficaces que les dictatures mais qu’au moins on respectait les droits humains. Un argumentaire démontrant qu’il ne faut pas mesurer la démocratie à son efficacité mais au respect des droits, à la tolérance, à l’égalité des citoyens devant la loi. Autant de valeurs qui doivent être défendues pour elle-même et pas pour leurs conséquences. Des valeurs qui à nos yeux sont supérieures au calcul d’efficacité et même souvent universelles. C’est cela qui mène à mettre un brassard arc-en-ciel au Qatar.