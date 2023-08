La théorie du 4 fois 2 de la sexologue Marie Tapernoux

Chroniqueuse dans plusieurs magazines et journaux et sur Vivacité, présente dans les saisons 2 et 3 de la téléréalité Mariés au premier regard, Marie Tapernoux a donné ses conseils pour trouver l’amour :

réfléchir à ce qu’on attend d’une relation ne pas mettre l’autre sur un piédestal éviter de croire que tout se fait en ligne aujourd’hui penser d’abord à soi