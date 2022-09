La théorie de la relativité d’Einstein encore testée, encore prouvée

Cette fois-ci, c’est le principe d’équivalence faible qu’une équipe de chercheurs a tenté de prouver avec bien plus de précision que cela n’a été possible jusqu’à aujourd’hui. Selon ce principe, "tous les objets, quelle que soit leur masse ou leur composition, devraient chuter de la même manière dans un champ gravitationnel particulier lorsque des interférences provenant de facteurs tels que la pression atmosphérique sont éliminés", comme l’explique Space.com. En des termes plus simples, qu’on fasse tomber une plume ou une cloche de Notre-Dame, les deux tomberont à la même accélération dans l’espace.

Une première expérience avait été réalisée sur la Lune par l’équipe d’astronaute d’Apollo 15. David Scott avait laissé tomber en même temps une plume et un marteau. Résultat : sans résistance de l’air, les deux objets ont accéléré vers la surface de la lune de la même manière, raconte Techexplorist.