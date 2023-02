La Thaïlande va bannir l'importation de certains déchets plastiques en 2025.

Le royaume appartient aux plus gros importateurs de déchets plastiques au monde avec la Malaisie, le Vietnam, la Turquie ou l'Indonésie, où terminent les ordures de pays plus développés. De janvier à novembre 2022, la Thaïlande a importé plus de 163.000 tonnes de déchets plastiques, la moitié provenant du Japon et des Etats-Unis, selon des données officielles.

Des ONG de protection de l'environnement ont pointé du doigt une décision qui allait dans le bon sens mais qui manquait d'englober la totalité de la question.

Les autorités se basent sur une définition limitée, qui ne prend pas en compte les résines plastiques par exemple.

Le marché mondial du recyclage a été bouleversé par la décision de la Chine de fermer sa porte à la majorité des types de déchets plastiques en 2018. L'Asie du Sud-Est est devenue une destination privilégiée mais elle n'a pas les capacités pour traiter cet afflux de déchets, qui terminent le plus souvent dans la nature.