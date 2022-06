La Thaïlande, premier pays asiatique à légaliser la culture et la consommation de cannabis non-récréatif

La Thaïlande est devenue jeudi le premier pays d’Asie à autoriser la culture du cannabis et sa consommation dans des produits alimentaires, cette dépénalisation ne concernant cependant pas l’usage récréatif. La possession et la vente d’extraits de cannabis contenant plus de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC) — la molécule addictive, notamment concentrée dans les fleurs — reste interdit et les contrevenants seront toujours exposés à des peines de prison et des amendes.

Le pays espère ainsi soutenir les secteurs agricole touristique, mis à mal par la pandémie de coronavirus. Le ministère de la santé estime que ce nouveau marché pourrait représenter jusqu’à 400 millions d’euros (15 milliards de bahts) d’ici 2026.