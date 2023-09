La Thaïlande après le passage du Covid : des plages désertes, une nature épanouie et une économie dévastée

Là où certains ont vu une catastrophe économique, d’autres ont cependant vu une véritable aubaine.

C’est le cas des rares privilégiés qui ont fait le déplacement jusqu’en Thaïlande en 2021, profitant ainsi à prix cassés de paysages somptueux, mais également des défenseurs de l’environnement, qui durant la période Covid ont pu voir la nature reprendre ses droits au large des côtes thaïlandaises. "Grâce à l’absence de tourisme depuis un an, on a vu réapparaître plein d’espèces, comme les dauphins, beaucoup de tortues, de jeunes requins à pointes noires et des requins-baleines", se réjouit l’un d’eux.

"Thaïlande : le nouveau paradis interdit", un documentaire à découvrir ce vendredi 29 septembre à 22h50 sur La Trois.